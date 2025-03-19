Свыше 36 тыс заявлений на «Стрелку» подано в Подмосковье с января

С начала 2025 года жители Московской области подали более 36 тыс. заявлений на получение электронной услуги «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Льготную карту могут оформить учащиеся и военные пенсионеры. Она позволяет оплачивать проезд с 50% скидкой. Услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь». В онлайн-заявке нужно указать МФЦ, где будет проведена сверка документов и выдача карты. Решение по услуге, а также перечь необходимых для предъявления в МФЦ документов придет в личный кабинет заявителя.

В рамках госуслуги можно подать заявление на подтверждение льготы, получение карты «Стрелка», восстановление защитного кода, замену неисправной карты, возврат залога за карту, а также активацию или деактивацию льгот на проезд по банковской карте «МИР». При обучении ребенка на территории Подмосковья привязка карты «МИР» осуществляется онлайн за счет внедренного в услуге сервиса проверки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.