Свыше 350 фактов сброса мусора из авто зафиксировано камерами Подмосковья в мае

На территории Подмосковья продолжается активная борьба с нарушителями чистоты, которые выбрасывают или оставляют мусор рядом с контейнерами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Выявлять сброс мусора из автомобилей нашим инспекторам помогают камеры «Безопасного региона», которые установлены рядом с контейнерными площадками. В круглосуточном режиме они регистрируют, что происходит на прилегающей территории. Только в мае таким способом было зафиксировано более 350 случаев выброса мусора из автомобилей», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, в городском округе Истра выявили 117 эпизодов, а в Раменском округе объективы камер «поймали» 36 нарушителей.

Остаться безнаказанным не получится. Камера снимет госномер транспортного средства, после чего владелец получит штраф.

Наказание рублем за сброс отходов из автомобилей в неположенном месте составит: для граждан до 70 тыс. рублей; для должностных лиц — до 100 тыс. рублей; для юридических — до 200 тыс. рублей.

В 2024 году сумма сформированных штрафов составила более 1,9 млн рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.