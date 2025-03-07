Свыше 35 тыс телефонных устройств сдали на переработку в Подмосковье в 2024 году
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
В 2024 году одной из крупнейших компаний Московской области «ПК Вторалюминпродукт» на переработку было отправлено более 35 тыс. мобильных телефонов и 2 тыс. стационарных устройств связи. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Почему важно сдавать технику на переработку
- это опасные отходы — в составе телефонов есть тяжелые металлы (ртуть, свинец), а также литий-ионные батареи, которые могут стать причиной возгораний и загрязнения воды и почвы;
- мобильный телефон содержит ценные и редкие материалы, которые могут быть повторно использованы после переработки.
Как сдать старую электронику правильно
- жители могут воспользоваться пунктами приема электроники, площадками «Мегабак» или принять участие в акциях по сбору техники;
- юридическим лицам нужно заключить договор с лицензированный компанией.
Неправильная утилизация электроники для организаций может обернуться штрафом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.