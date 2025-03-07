Свыше 35 тыс телефонных устройств сдали на переработку в Подмосковье в 2024 году

В 2024 году одной из крупнейших компаний Московской области «ПК Вторалюминпродукт» на переработку было отправлено более 35 тыс. мобильных телефонов и 2 тыс. стационарных устройств связи. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.