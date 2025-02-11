Свыше 300 общедомовых чатов создано в Шатуре для решения вопросов жителей

Вести диалог с управляющей компанией в м. о. Шатура и решать жилищно-коммунальные вопросы теперь стало значительно проще. Для этого не нужно отпрашиваться с работы, записываться на прием и ехать в офис управляющей компании. Достаточно стать участником общедомового чата, сообщает пресс-служба администрации округа.

В общедомовом чате жители могут:

направлять заявки о неисправностях в квартире, подъезде, доме, дворе;

получать обратную связь от управляющей организации;

информировать соседей о ремонтных работах, совместных субботниках.

А также узнать информацию:

об общих собраниях собственников для текущего или капитального ремонта дома;

об аварийных ситуациях и иметь доступ к графику отключения горячей и холодной воды, отопления и газоснабжения в доме;

о плановых проверках внутриквартирного газового оборудования в доме.

В каждом общедомовом чате участвует представитель управляющей компании.

С полным списком созданных общедомовых чатов можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального округа Шатура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.