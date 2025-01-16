Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:07

Свыше 260 пунктов приема елок на переработку открылись в Подмосковье

15 января в Московской области стартовала акция по сбору живых елей, сосен и пихт с целью дальнейшей переработки в продукты благоустройства, хозяйства и промышленности, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На территории региона для жителей работают 266 брендированных площадок, куда можно отнести свои хвойные новогодние деревья.

Если дерево слишком тяжелое и отнести его самостоятельно невозможно, то специально для таких случаев на портале региональных Госуслуг функционирует сервис по вывозу ненужных вещей. Услуга платная.

Для вывоза ели необходимо перейти по ссылке в раздел «Другое», оформить заявку с указанием объекта и контактных данных заявителя.

Далее с вами свяжется оператор для согласования сроков выполнения работ.

Специалисты приедут в назначенное время и транспортируют дерево прямо на перерабатывающий завод.

Акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!» организована областным министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Она продлится в Подмосковье до 10 февраля.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.