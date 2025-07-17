Мужчине отстрелили кончик носа в дорожном конфликте в Москве

Двое мужчин вступили в дорожный конфликт на Прокшинском проспекте в Москве. В результате один выстрелил другому в лицо из травматического пистолета, сообщает «МК: срочные новости» .

Один из участников конфликта возвращался с работы домой на автомобиле марки Toyota. На светофоре он остановился и приготовился повернуть налево. Сзади подъехал автомобиль марки BMW.

Когда загорелся «зеленый», водитель немецкой машины начал громко и нервно сигналить, показывая свое недовольство. А когда началось движение, то он и вовсе подрезал владельца Toyota.

После этого оба водителя начали спорить друг с другом и ругаться. В какой-то момент владелец BMW взял травматический пистолет и выстрелил в лицо оппоненту — водитель Toyota лишился кончика носа.

К счастью, раненый быстро сориентировался и отправился в больницу. Он также успел запомнить номер обидчика. Злоумышленника задержали.

Ранее курьера расстреляли при дорожном конфликте в Стерлитамаке после того, как он объехал препятствие по дороге и вернулся к обочине. На него напал неадекватный водитель.