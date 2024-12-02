Свыше 200 тыс жителей Подмосковья воспользовались интерактивной картой газификации

В Подмосковье стремятся работать с жителями по вопросам газификации в проактивном режиме. Более 200 тыс. человек уже воспользовались интерактивной картой газификации, сообщил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«Мы видим популярность этого ресурса. Также работают Telegram-чаты, рассылка от команды губернатора и осуществляется информирование через СМИ», — сказал Баранов на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с главами округов и руководством подмосковного правительства.

Кроме того, проводятся встречи с жителями в формате выездных администраций. В 2024 году было проведено 175 встреч, в них приняли участие более 3 тыс. человек.

Баранов добавил, что президентский проект догазификации пользуется особым спросом. Жители выразили более 500 благодарностей в адрес президента РФ и властей Подмосковья.

Баранов напомнил, что в Подмосковье действуют льготы на догазификацию 11 категорий граждан. В этом году было подключено свыше 1300 домовладений на льготных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что догазификация в Подмосковье должна проводиться в проактивном режиме.

«Мы и в дальнейшем делаем все, чтобы максимально вся отчетность, подача заявки и, конечно, результат был в проактивном режиме и часто в „цифре“», — сказал губернатор.