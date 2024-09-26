Свыше 200 км ЛЭП отремонтировали в Подмосковье перед отопительным сезоном

Энергетики подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго» в рамках подготовки к отопительному сезону 2024/2025 отремонтировали 234 км кабельных и воздушных линий электропередачи с начала года по программе капитального ремонта. Всего на данный момент компанией выполнено 75% работ по ремонту ЛЭП. Мероприятия реализуются согласно утверждённому графику под контролем областного Министерства энергетики, сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо обновления ЛЭП большое внимание уделяется ремонту электрооборудования — с начала года специалисты отремонтировали электрооборудование 210 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для повышения надёжности электроснабжения потребителей, также в соответствии с требованиями по эксплуатации приведены в порядок здания 180 электроустановок.

В рамках плана подготовки к зиме электросетевого хозяйства выполняется и расчистка ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Всего с начала года в зоне деятельности компании расчищено 81,1 га охранных зон воздушных линий электропередачи. Опиловка производится в целях предупреждения случаев перерыва электроснабжения потребителей электроэнергии от падения деревьев на провода ЛЭП при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях.

Всего в 2024 году «Мособлэнерго» запланирован ремонт: 353 км ЛЭП, электрооборудования 262 трансформаторных и распределительных подстанций, строительной части 258 подстанций, а также расчистка от древесно-кустарниковой растительности 130 га трасс в охранной зоне воздушных линий.

Все мероприятия подготовительной кампании будут завершены к началу отопительного периода. Итогом работ станет определение и оценка показателей, условий готовности «Мособлэнерго» к работе в зимний период Министерством энергетики Российской Федерации с выдачей паспорта готовности в работе в отопительный сезон.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.