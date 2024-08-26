Свыше 2 тыс новых баков для раздельного сбора отходов появились в Подмосковье

В Воскресенском и Алексинском кластере инфраструктура по сбору отходов дополнена 1 754 контейнерами для смешанных отходов — ТКО, и 447 — для вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Новые контейнеры объемом 1,1 куб. м каждый оснащены укрепленными колесами и удобными ручками для легкой выкатки к мусоровозу.

Баки на 30% состоят из переработанного сырья, которое поступает прямо из сортировочных конвейеров комплекса по переработке отходов.

Эффективная переработка возможна лишь при использовании контейнеров по назначению.

Серый бак — неперерабатываемые отходы: остатки пищи, средства личной гигиены, емкости, загрязненные продуктами питания.

Синий бак — чистые и сухие отходы: пластик, макулатура, стекло, металл и тетрапак.

Ежедневно сотрудники территориальных подразделений регоператоров осуществляют мониторинг состояния емкостей на контейнерных площадках. Тару, которая нуждается в ремонте, временно переворачивают вверх дном, затем на нее крепится специальная наклейка, информирующая жителей о скором ремонте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.