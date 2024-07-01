Свыше 1 700 баков закуплено для обслуживания Рузского кластера Подмосковья

Региональный оператор «Рузский РО» Подмосковья в текущем году усилил работу по дооснащению емкостями контейнерных площадок с целью исключения навалов и перенакоплений ТКО, исключению двойных вывозов, а также по замене емкостей, вышедших из строя по причине износа. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Региональным оператором закуплено: 1 500 серых баков, предназначенных для накопления смешанных твердых коммунальных отходов; 220 синих баков, предназначенных для накопления раздельно собираемых отходов; 48 бункеров объемом 8 куб. метров, предназначенных для складирования крупногабаритных отходов.

В период с начала текущего года с целью исключения навалов на контейнерных площадках дополнительно размещено порядка 500 емкостей на территории Рузского кластера, который включает в себя территорию 13 городских округов Подмосковья.

Подробнее ознакомиться с картой региональных операторов можно на официальном сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.