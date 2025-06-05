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Свыше 1,6 тыс кровель домов отремонтируют в Подмосковье до конца года

В рамках программы капремонта на территории Подмосковья специалисты выполняют ремонт скатных и плоских кровель в многоквартирных домах. В 2025 году работы проведут на еще 1 612 объектах, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ремонт этого конструктивного элемента — важный этап поддержания долговечности здания.

Процесс включает в себя:

подготовку: отбор подрядчика, обследование, проектирование, экспертиза проекта;

демонтаж: снятие старого покрытия, замена стропильной системы;

монтаж: укладка парогидроизоляции, нового покрытия, установка ограждений, колпаков вентшахт, замена дверей выхода на кровлю;

приемку: выверка объемов проведенных работ и подписание соответствующих актов.

Больше всего кровель отремонтируют в округах:

Одинцово — 148;

Подольск — 110;

Красногорск — 54.

В каждом из трех муниципалитетов уже обновили 32, 34 и 23 объекта соответственно.

В 2024 году всего было отремонтировано 752 кровли.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ можно на интерактивной карте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.