Свыше 15 тыс жителей округа Кашира обеспечены чистой питьевой водой

В г. о. Кашира завершены работы в рамках масштабного проекта государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами» — капитального ремонта водовода от ВЗУ-6 до ВЗУ 6А микрорайона Ожерелье. Он обеспечил чистовой питьевой водой 15 тысяч жителей Ожерелья и Новоселок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реализация этого проекта помогла решить не только давнюю проблему жителей с холодным водоснабжением, но и снабжение водой шести котельных, запитанных от этого водовода.

Протяженность данного объекта составляет порядка 7 километров, диаметр — 400 миллиметров.

Одной из приоритетных задач правительства Московской области, в частности Министерства жилищно-коммунального хозяйства, является улучшение качества водоснабжения населения. Поэтому уже несколько лет в регионе реализуется подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Московской области «Развитие инженерной структуры и энергоэффективности».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.