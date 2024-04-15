Свыше 14,7 тыс подъездов отремонтируют в Москве в 2024 году

В Москве начались работы по ремонту подъездов многоквартирных домов. Их содержание находится на особом контроле, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт более чем 14,7 тыс. подъездов.

Работы уже начались во всех административных округах столицы. Специалисты проведут косметический ремонт, покрасят потолки, стены и входные группы. Также они уберут в специальные короба электрическую проводку.

Планируется обновить теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила. А при необходимости специалисты проведут ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней.