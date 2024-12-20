Свыше 1,3 тыс нарушений уборки снега выявил ИИ в Подмосковье за неделю

С приходом зимы мобильные комплексы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области переходят в режим фиксации «снежных» нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, за неделю выявлено более 1 000 фактов невыполнения работ по уборке снега и более 300 снежных навалов на общественных пространствах и дворовых территориях.

Больше всего дефектов зафиксировано в городских округах: Павлово-Посадский, Дзержинский, Котельники, Солнечногорск и Королев.

В случае выявления ненадлежащего состояния территорий, нейросеть формирует задания, которые отправляются в работу профильным службам.

Если навалы снега находятся вблизи торговых объектов, то обязанность их устранения лежит на владельцах магазинов, ларьков, ярмарок.

Все нарушения, связанные с уборкой снега во дворах и общественных местах передаются в работу управляющим компаниям и муниципальным бюджетным учреждениям по содержанию территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.