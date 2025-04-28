Свыше 113 км теплосетей проверили в Подмосковье в ходе подготовки к зиме 2025/2026

Подготовку к следующему отопительному сезону в Московской области начинают заблаговременно. Проверяют состояние тепловых сетей с тем, чтобы принять решение о необходимых ремонтных работах. Так, с 1 по 25 апреля специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (ГКУ «МОС АВС») 21 раз выезжали в муниципалитеты для участия в работе комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Всего повышенным давлением протестировано более 113 километров теплопроводов региона, выявлено пять утечек.

Гидравлические испытания — это важный этап подготовки теплосетей к холодам. С их помощью проверяется прочность трубопроводов, выявляются «узкие места» и скрытые дефекты, которые могут привести к нештатным ситуациям в отопительный сезон. Испытания проводятся под повышенным давлением, что позволяет заранее обнаружить и устранить потенциальные проблемы, обеспечив надежное теплоснабжение жителей в холодное время года.

Данная работа будет продолжаться в течение всего межотопительного сезона с тем, чтобы все системы были полностью готовы к холодам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.