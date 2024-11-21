Свыше 11 тыс подъездов Подмосковья приведено в надлежащее состояние за квартал
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
За полтора месяца сотрудники управляющих компаний по заявкам жителей в единую диспетчерскую службу Московской области выполнили 11 176 задач, связанных с содержанием подъездов многоквартирных домов региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
ЕДС неоднократно демонстрировала свою эффективность. Каждый житель может сообщить о неисправности в своем подъезде, отправив обращение. Назначенной службой-исполнителем в срок будет предоставлен ответ.
Ключевые замечания, взятые на контроль сотрудниками УК в октябре:
- восстановление окрасочного и штукатурного слоя стен;
- ремонт почтовых ящиков;
- обновление информации на стендах;
- уборка холла;
- замена ламп в осветительных приборах.
Основное преимущество ЕДС Подмосковья в том, что портал автоматизирует учет обращений от населения и взаимодействует с другими информационными системами для обеспечения проверки и оперативного исполнения заявок.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.
«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.
Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.