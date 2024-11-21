Свыше 11 тыс подъездов Подмосковья приведено в надлежащее состояние за квартал

За полтора месяца сотрудники управляющих компаний по заявкам жителей в единую диспетчерскую службу Московской области выполнили 11 176 задач, связанных с содержанием подъездов многоквартирных домов региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

ЕДС неоднократно демонстрировала свою эффективность. Каждый житель может сообщить о неисправности в своем подъезде, отправив обращение. Назначенной службой-исполнителем в срок будет предоставлен ответ.

Ключевые замечания, взятые на контроль сотрудниками УК в октябре:

восстановление окрасочного и штукатурного слоя стен;

ремонт почтовых ящиков;

обновление информации на стендах;

уборка холла;

замена ламп в осветительных приборах.

Основное преимущество ЕДС Подмосковья в том, что портал автоматизирует учет обращений от населения и взаимодействует с другими информационными системами для обеспечения проверки и оперативного исполнения заявок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.