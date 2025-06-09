Свыше 100 повреждений газопровода из‑за земляных работ ликвидировали в Подмосковье

С начала года в Подмосковье в результате несанкционированных земляных работ произошло 104 случая механического повреждения газопроводов. В результате повреждения временно прекращалось газоснабжение более двух тысяч квартир и частных домов, девяти коммунально-бытовых предприятий и двух котельных. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В летнее время по статистике наблюдается рост ведения земляных работ. Проведение любых земляных работ на территории региона необходимо согласовать с газовой службой, чтобы избежать опасных последствий.

В ведомстве подчеркнули, что даже незначительное изменение рельефа может привести к повреждению подземных газопроводов.

Подать заявку на «Выдачу разрешений на производство земляных работ в охранных зонах» можно через личный кабинет клиента «Мособлгаза».

Также необходимо:

До начала проведения работ необходимо получить письменное разрешение на проведение земляных работ в охранной зоне газопровода в районной эксплуатационной службе (РЭС) филиала«Мособлгаз»;

Не менее чем за три рабочих дня на место проведения работ необходимо вызвать специалиста газовой службы, обратившись по телефону в местную эксплуатационную службу.

За невыполнение указанных требований предусмотрена административная ответственность и штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.