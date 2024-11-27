Свыше 10 тыс жителей Домодедова получили надежное электроснабжение

сегодня в 15:01

Энергетики компании «Мособлэнерго» отремонтировали кабельную линию 10 кВ, которая осуществляет передачу электроэнергии от питающего центра ПС-663 к распределительной трансформаторной подстанции РТП-62 в городском округе Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В кратчайшие сроки специалисты заменили участок кабеля на фидере № 13, общая протяженность которого составляет 1,6 км.

Результатом выполненных работ стало повышение надежности электроснабжения для более 10 тысяч жителей микрорайона Авиационный городского округа Домодедово и ряда социально значимых объектов, в том числе зданий Востряковского лицея № 1, дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, поликлиники и котельной.

«РоссетиМосковскийрегионтакже работают над повышением надежности электроснабжения в Домодедово. На 2024 год запланированы мероприятия по программе надежности: устройство 16,4 километров воздушных и кабельных линий, строительство 4 распределительных пунктов, которыеповысят надежность электроснабжения 15 населенных пунктов. Работы уже выполнены на 70-80%. Держим вопрос на контроле», —сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.