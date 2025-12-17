Свыше 1 тыс новогодних елей установили в Москве

В преддверии праздников в столице появилось более 1 тыс. новогодних елей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В городе установили новогодние деревья высотой от 6 до 28 метров. Ели украшены разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. Самые высокие деревья стоят на Лубянской площади, возле главного входа в парк Горького, в парке «Ходынское поле», на Поклонной горе и в Лужниках.

Столицу традиционно украсили к Новому году и рождественским праздникам. Специалисты комплекса городского хозяйства разместили по всему мегаполису световые декоративные конструкции, которые создают особую атмосферу. Также они создают дополнительное освещение в темное время суток.

«В общей сложности смонтировали более 4 тыс. объемных конструкций, в том числе площади, улицы, парки и скверы украсили свыше 1 тыс. елей», — сказал Бирюков.

Световые арки появились на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере, Тверской и Манежной площадях, Газетном и Камергерском переулках. Они прошли технологическую модернизацию и работают в полноцветном режиме. Светоцветовыми сценариями можно управлять. Пешеходные зоны Бульварного кольца украсили световыми тоннелями и цифрами 2026, в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар.

Для украшения применяется безопасное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Оно потребляет гораздо меньше электроэнергии. Такие светильники могут работать в любых погодных условиях.

В Москве есть достаточный запас декоративных элементов для украшения города. Все световые и декоративные конструкции — многофункциональные, их можно применять несколько раз, изменяя вид.

