Света временно не будет в ряде населенных пунктов Ступина 23 мая

Энергетики Ступинского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования. 23 мая планируется отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов Ступина, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Так, электричества не будет в домах деревни Каменка с 09:00 до 17:00 (работы на оборудовании, не более 4-х часов в указанный период). В это же время света не будет в домах деревень Дворяниново и Кануново, а также в поселке Новоселки и селе Иван-Теремец (работы на оборудовании, не более 2-х часов в указанный период).

С 9:00 до 17:00 света также не будет у жителей сел Занкино, Старое, Аксиньино и деревни Карпово (работы на оборудовании, не более 2-х часов в указанный период).

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Уточнить информацию можно будет через интернет-портал ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» по телефону ПАО «Россети Московский регион» «Светлой линии»: 8 (800) 220-02-20.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

В городском округе Ступино 23 мая планируется отключение электроэнергии.

Также «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии в округе Ступино 23 мая. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 23 мая с 09:30 до 17:00 в городе Ступино, ул. Пятая, ул. Взлетная, Сиреневый пер. Рабочие проведут капитальный ремонт ВЛ.

По вопросам отключений и качества электроснабжения обращаться на горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 995-00-99.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.