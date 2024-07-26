В Пушкинском состоялось очередное заседание Совета депутатов округа

сегодня в 15:10

Было рассмотрено четыре вопроса. Обсудили внесение изменений в бюджет Городского округа Пушкинский на текущий год и на плановый период 2025–2026 годов. Также утверждена новая комиссия по соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных федеральным законодательством, лицами, замещающими муниципальные должности в Московской области.

«Благодаря слаженной работе Совета депутатов и Администрации округа, все проекты решений были одобрены», — поделился председатель Совета депутатов Пушкинского Артем Садула.

Очень важно, что принимаемые Советом решения оказывают положительное влияние на жизнь населения. Формирование новых задач на основании наказов граждан ложится в основу качественного и эффективного развития Пушкинского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.