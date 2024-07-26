Убийца Фарион показал в суде язык ее дочери

Подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион в зале суда показал язык ее дочери, сообщает Mash .

Суд Львова в пятницу избирает меру пресечения 18-летнему жителю Днепра Вячеславу Зинченко, вчера он был задержан по месту жительства, через 6 дней после убийства. В зале суда присутствует дочь погибшей — София Семчишин.

Она обратилась к Зинченко с вопросом, не «проглотил ли тот язык». На это молодой человек с невозмутимым видом продемонстрировал орган. Затем подозреваемый ухмыльнулся.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании убийцы Фарион в Днепре. Преступника должны были перевезти во Львов, где суд избрал бы ему меру пресечения.