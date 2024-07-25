Подозреваемому в убийстве Фарион изберут меру пресечения во Львове

Подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион доставят во Львов, где ему изберут меру пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

По данным телеканала, 18-летний фигурант дела будет перевезен из Днепра во Львов, чтобы избрать меру пресечения. Этой информацией поделилась представитель Львовской областной прокуратуры Адриана Дмитренко.

По ее словам, подозреваемого должны доставить в город к концу дня. Детали по поводу судебного заседания она не раскрыла.

Как утверждает украинское издание «Страна», задержанного зовут Вячеслав Зинченко. Он за полгода до преступления упоминал ультраправую организация NS/WP (National-Socialism/White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Днепре был задержан 18-летний убийца Фарион. По его словам, операция по задержанию молодого человека была трудной.