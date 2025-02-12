Света не будет в ряде деревень Рузского округа в среду из-за проведения техработ

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» сообщает жителям о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах Рузского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

12 февраля с 10:00 до 13:00 отключат электроэнергию в поселке Тучково на улицах: Трутеево, 1-3-й Трутеевских, 5-й Трутеевской, 2-й Ладыгинской, в Трутеевском и 2-м Колюбакинском проездах; с 10:00 до 14:00 — в деревнях Денисиха и Сафониха.

С 13:00 до 17:00 обесточат деревню Белобородово. Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Плановые отключения электроэнергии проводятся для технического обслуживания и ремонта линий электропередач. Это необходимо для обеспечения стабильности и безопасности электроснабжения в населенных пунктах. Для уточнения информации вы можете обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-02-20.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения с подведением итогов года затронул тему электроснабжения. Он отметил, что в 2024 году регион побил рекорды по энергопотреблению.

Воробьев подчеркнул, что правительство вместе с ПАО «Россети» и «Мособлэнерго» реализует большую программу, стоимость которой составляет 148 млрд рублей. По его словам, Московский регион обратился к президенту по вопросу модернизации системы энергоснабжения. Федеральное правительство поддержало инициативу.

«Успели (в Подмосковье — ред.) в этом году побить рекорд энергопотребления. <…> Наша задача перевести все на 10 или 20 кВ. Это предполагает строительство новых питающих центров», — заявил Воробьев.

Он отметил, что питающие центры открывают в Чехове, Домодедове, Одинцове. Все это имеет принципиальную важность для качественного энергоснабжения, которое заметно растет во всем Московской регионе.