Свет планово отключат в трех деревнях Серебряных Прудов 11 октября
11 октября в связи с проведением плановых ремонтных работ будет производиться отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба администрации округа.
Отключение электроэнергии по следующим адресам:
- с 8:00 до 17:00 в деревне Колеймино (Отключение в указанный период не более 2 часов);
- с 8:00 до 17:00 в деревнях Петрово и Малое Орехово (Отключение в указанный период не более 4 часов).
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.