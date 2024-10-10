Свет планово отключат в трех деревнях Серебряных Прудов 11 октября

ЖКХ

11 октября в связи с проведением плановых ремонтных работ будет производиться отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба администрации округа.

Отключение электроэнергии по следующим адресам:

  • с 8:00 до 17:00 в деревне Колеймино (Отключение в указанный период не более 2 часов);
  • с 8:00 до 17:00 в деревнях Петрово и Малое Орехово (Отключение в указанный период не более 4 часов).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.