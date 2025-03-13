Свет планово отключат в селе Мочилы округа Серебряные Пруды 14 марта

сегодня в 13:17

Электроэнергию планово отключат в селе Мочилы муниципального округа Серебряные Пруды 14 марта. На данной территории проживают 857 человек, социально — значимых объектов — 1, сообщает пресс-служба администрации округа.

По информации диспетчера «Россети МР», 14 марта в связи с проведением плановых ремонтных работ будет производиться отключение электроэнергии по следующим адресам:

с 08:00 до 17:00 — Серебряные Пруды: ул. Механизаторов; с. Мочилы (не более 2-х часов, в период заявленного времени).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.