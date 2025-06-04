Свет планово отключат в ряде населенных пунктов Серебряных Прудов 5 июня

5 июня в связи с проведением плановых ремонтных работ будет произведено отключение электроэнергии по ряду адресов муниципального округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, света не будет с 8:00 до 17:00 (не более 4 часов в указанный период) по адресам:

поселок Успенский (ул. Запрудная, ул. Заводская);

д. Коровино;

д. Куребино;

д. Анино;

с. Подхожее.

На данной территории проживает 1 225 человек, и отключение затронет 3 социально значимых объекта.

Плановые работы необходимы для обеспечения надежности и безопасности электроснабжения в Серебряных Прудах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.