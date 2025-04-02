Свет планово отключат в ряде населенных пунктов Серебряных Прудов 3 апреля

С 8:00 до 17:00 не более чем на 2 часа свет отключат в домах поселка Успенский по адресам: ул. Запрудная, ул. Заводская.

Электричества также не будет в домах деревень Ламоново и Лишняги, а также в СНТ «Крутовец»; света не будет также и в поселке Серебряные Пруды по адресам: ул. Трудовая, ул. М. Луговая, ул. П. Романова, ул. Коммунальная, ул. Маршала Чуйкова, ул. Свободная, ул. Октябрьская.

На данной территории проживают 1 468 человек, социально — значимых объектов на территории 2.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.