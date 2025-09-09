сегодня в 18:36

Свет и интернет частично пропали в подмосковном Красногорске

Свет и интернет исчезли в подмосковном Красногорске после того, как упала конструкция горнолыжного комплекса «Снежком». Об этом сообщает 360.ru .

Электричество пропало на нескольких улицах Красногорска. В Минэнерго отметили, что во время обрушения опоры пострадала кабельная линия.

На место происшествия выехала бригады специалистов для восстановления. Никто не пострадал.

На опубликованной записи видно, что здание получило повреждения. Затем часть конструкции упала на землю.