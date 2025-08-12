Сверхпрочный насос устанавливают на КНС в промзоне Сергиева Посада

Специалисты МУП «Водоканал» устанавливают сверхпрочный насос на КНС поселка Скоропусковский в Сергиевом Посаде. Новый агрегат выполнен из титанового сплава, что позволит значительно увеличить его производительность и амортизационный срок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По замыслу инженеров насос справится не только со стоками немногочисленного жилого фонда, но и с водоотведением близлежащих предприятий, которые занимают крупную промзону в этой части округа.

МУП «Водоканал» в 2024 году за счет предприятий заменил часть коллектора от промзоны до п. Скоропусковский, на 2025 год была запланирована замена коллектора от Скоропусковского до ПМК.

Необходимость модернизации системы водоотведения была вызвана многочисленными экологическими нарушениями со стороны промышленников, работающих в прилегающих к поселку промзонах. Предприятия сбрасывали стоки под напором в КНС у КЖИ-100. Далее через камеру гашения они идут в городскую систему канализации. Но случается так, что в КНС случаются неполадки и она просто не справляется с объемом. И тогда все содержимое коллекторов шло на рельеф или в обратку.

Состояние водоемов, в первую очередь, реки Кунья, находятся в эпицентре внимания экоактивистов, местного населения и депутата Госдумы Сергея Пахомова, поручившим решить проблемы загрязнения водоема.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.