Суммы в платежках за ЖКУ взлетели выше обещанных 1,7%. В чем подвох?

Рост сумм в квитанциях за ЖКУ связан не только с январской индексацией из-за увеличения НДС, но и с доначислениями за 1,5 месяца, холодной зимой и повышающими коэффициентами для квартир без счетчиков, сообщила РИАМО пресс-секретарь Независимого профсоюза «Новый Труд» Ольга Иванова.

«Если присмотреться к проблеме внимательнее, выясняется, что в начале года людям зачастую начисляют плату не за один месяц, а сразу за полтора. Из-за этого итоговая сумма в квитанциях выглядит особенно пугающе. Сыграла свою роль и погода: чем холоднее на улице, тем больше энергии уходит на обогрев домов. Так, в Красноярском крае власти объяснили рост платежей именно аномально низкими температурами», — рассказала Иванова.

Она отметила, что добавились и повышенные тарифы на холодную воду для тех, кто до сих пор не установил счетчики. Для таких квартир повышающий коэффициент оплаты удвоился — с 1,5 до 3.

Иванова напомнила, что правительство заявляло о средней индексации всего на 1,7%. Управляющие компании списывают это на смену расчетного центра и «доначисления», однако профильные министерства отрицают связь данных процедур с повышением тарифов.

«Согласно официальным источникам, рост тарифов в 2026 году разбили на 2 этапа. С 1 января прошел так называемый технический пересмотр, связанный с увеличением НДС с 20% до 22%. Из-за этого коммунальные тарифы выросли в среднем лишь на 1,7%, причем одинаково для всех регионов. Основное же повышение запланировано на 1 октября и будет зависеть от конкретного субъекта РФ», — информировала эксперт.

