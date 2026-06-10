Суд в Кузбассе обязал администрацию забрать газовые сети «Заповедного леса»

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Суд обязал администрацию оформить в собственность бесхозные газовые сети коттеджного поселка «Заповедный лес» под Кемеровом. На это дали полгода, сообщает Сiбдепо .

Представитель суда Дмитрий Бакальчук рассказал, что дело связано с газовыми сетями в элитном поселке «Заповедный лес» под Кемеровом. После исчезновения строительной фирмы коммуникации остались без владельца и контроля.

«Сети газоснабжения в коттеджном поселке „Заповедный лес“ являются опасным производственным объектом», — сообщил источник ведомства.

Неопределенность сохранялась несколько лет. Прокурор потребовал защитить жителей и навести порядок с бесхозным оборудованием.

Суд поддержал требование и обязал местную администрацию принять сети в собственность в течение полугода. После этого за состоянием коммуникаций должны следить профильные специалисты.

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