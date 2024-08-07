Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении организатора конкурса

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении администрацией Одинцовского г. о. правил проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «ВКС50» на действия администрации Одинцовского г. о. при организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами.

По итогам рассмотрения управление признало жалобу ООО «ВКС50» обоснованной.

Администрация не согласилась с решением управления и обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал администрации Одинцовского г. о. в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.

В Московской области также работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.