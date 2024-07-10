Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО ГУК «Армата»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО ГУК «Армата» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ г. о. Лосино-Петровский «Хозяйственно-транспортное управление» (заказчик) о внесении сведений в отношении ООО ГУК «Армата» в РНП по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на обслуживание фонтанов на территории г. о. Лосино-Петровский.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества — подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО ГУК «Армата» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.