Суд поддержал решение УФАС о нарушении ПАО «Россети МР» закона о защите конкуренции

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ПАО «Россети Московский регион» антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило заявление индивидуального предпринимателя с жалобой на действия ПАО «Россети Московский регион» в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, выразившегося в ущемлении интересов индивидуального предпринимателя путем незаконного составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

По результатам рассмотрения дела управлением было вынесено решение о нарушении ПАО «Россети Московский регион» антимонопольного законодательства.

ПАО «Россети Московский регион» не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ПАО «Россети Московский регион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.