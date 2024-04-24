Субботник в Люберцах проведут на 7 общественных территориях и в 28 дворах

Городской округ Люберцы 27 апреля присоединится к всероссийскому субботнику. Его проведут на семи общественных территориях и в 28 дворах, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«27 апреля объявлен днем всероссийского субботника. Мы приглашаем всех принять участие в марафоне чистоты. Финальный субботник в нашем городском округе 27 апреля пройдет на семи общественных территориях. Уборка запланирована и на 28 дворовых территориях. Очень ждем и заранее благодарим всех, кто присоединится», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что адреса территорий, где пройдет уборка, можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.