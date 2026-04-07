Студенты Подмосковья посетили объекты Мособлэнерго

Около 50 студентов подмосковных колледжей в конце марта — начале апреля побывали на производственных объектах компании «Мособлэнерго» в нескольких округах региона. Будущим энергетикам показали работу диспетчерских служб, подстанций и современных систем учета, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Профориентационные экскурсии прошли в Щелковском, Домодедовском и Павлово-Посадском филиалах компании. В них приняли участие студенты 1–2 курсов Электростальского и Щелковского политехнических колледжей, а также Подольского колледжа имени А. В. Никулина. Обучающиеся осваивают направления «Электростанции и сети», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» и другие специальности, связанные с электроэнергетикой.

Экскурсии провели руководители и главные инженеры Фрязинского, Подольского и Электростальского производственных отделений. Студентам показали работу оперативно-диспетчерской службы, рассказали о принципах управления распределительными сетями и безопасной организации работ на энергообъектах. Участники посетили резервные трансформаторные подстанции, познакомились с системами релейной защиты и автоматики, современными приборами учета с дистанционной передачей данных.

Будущим специалистам также продемонстрировали методы поиска повреждений и ремонта кабельных линий, особенности применения самонесущего изолированного провода и работу на воздушных линиях с использованием автогидроподъемника. Особый интерес вызвали передвижные лаборатории и мобильные электростанции.

«Будущие энергетики увидели, как работает управление сетями в реальном времени, как ищут повреждения кабелей и почему СИП надежнее обычного провода. Такие встречи на объектах — лучшая профориентация», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что подобные мероприятия помогают студентам понять значимость профессии и перспективы трудоустройства в энергетическом комплексе региона.

Экскурсии стали частью системной профориентационной работы «Мособлэнерго». Компания регулярно организует для студентов посещение производственных площадок, чтобы познакомить их с современными технологиями и условиями труда.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.