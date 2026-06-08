Студенты МГСУ посетили очистные сооружения в Подольске

Студенты третьего курса МГСУ, обучающиеся по профилю «Водоснабжение и водоотведение», посетили очистные сооружения в Подольске в рамках профориентационной программы. Для них провели четыре экскурсии по дисциплине «Очистка сточных вод», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Экскурсии организовали в продолжение сотрудничества, начатого в прошлом году. Будущие инженеры побывали на действующем объекте и познакомились с полным технологическим циклом очистки сточных вод — от поступления на механические решетки до сброса очищенной воды в природный водоем.

Студенты посетили блок механической очистки, где им показали процесс задержания крупного мусора и удаления нерастворимых примесей. В блоке биологической очистки и вторичных отстойниках они изучили роль микроорганизмов и механизм осаждения активного ила. Также участникам продемонстрировали современные методы доочистки и обеззараживания воды.

«У нас есть что показать и чем поделиться — большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы. Сейчас уходим от шаблона, что „ЖКХ — это несовременно и скучно“, — привлекаем молодые кадры, внедряем нестандартные подходы и принцип открытости. Процесс экскурсий интересен как учащимся, так и самим хозяйственникам», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В министерстве подчеркнули, что такие выездные занятия помогают студентам изучить работу канализационных очистных сооружений в реальных условиях и лучше понять задачи отрасли.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.