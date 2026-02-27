Стройконтроль Подмосковья проверил реконструкцию сада в Донецке

Донецкий ботанический сад — один из крупнейших дендропарков России площадью 203 гектара, где представлено более 8 тыс. видов и сортов растений. На объекте завершен первый этап реконструкции.

В тепличном комплексе полностью заменили металлоконструкции и установили специализированное оборудование. Теплицы оснастили системами отопления и форточной вентиляции, автоматическим поливом с настройкой объема и времени подачи воды, остекленной крышей с возможностью затемнения и дополнительным искусственным освещением для поддержания стабильного микроклимата.

В лаборатории клонального микроразмножения провели ремонтно-восстановительные работы, выполнили внутреннюю и наружную отделку, смонтировали инженерные коммуникации и установили оборудование для ускорения селекционного процесса и сохранения редких видов растений. Также демонтировали старые склады и построили новый хозяйственно-бытовой корпус для сотрудников.

Качество работ обеспечили регулярные выезды экспертов управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Благодаря проведенной работе ботанический сад продолжает обеспечивать озеленение Донбасса, в том числе выращивает цветочно-декоративные растения и розы — символ Донецка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.