Строительные работы по догазификации ведутся в 29 населенных пунктах Подмосковья

Специалисты «Мособлгаза» продолжают работу по догазификации населенных пунктов Московской области в рамках реализации президентской программы. Работы ведутся в тех населенных пунктах, где ранее были построены газопроводы-источники. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В июне строительные работы идут в 29 населенных пунктах:

г. Шатура;

г. Кубинка;

г. Дубна;

г. Талдом;

г. Химки;

г. Ивантеевка;

г. Сергиев Посад;

д. Серенское, д. Шапкино, с. Петровское г. о. Наро-Фоминский;

д. Базарово, д. Ермолино, д. Кончинино, п. Ермолино, п. Новосиньково, д. Тендиковом.о. Дмитровский;

пгт Софрино г. о. Пушкинский;

д. Богаиха, д. Мисирево, д. Белавино, п. Зубово г. о. Клин;

д. Грибки г. о. Мытищи;

п. Мещерино г. о. Ленинский;

с. Битягово г. о. Домодедово;

с. Боршева м. о. Раменский;

д. Исаково м. о. Истра;

д. Новинки, д. Кривцово, д. Пятница г. о. Солнечногорск.

После ввода газопроводов в эксплуатацию подключить дома к газу смогут более 500 жителей.

Также специалисты «Мособлгаза»в июне завершат строительные работы в п. Мещерино (г. о. Ленинский) и д. Исаково (м. о. Истра). Около 40 жителей данных населенных пунктов подали заявки на социальную газификацию.

«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках этой программы в этом году запланировано подключение 18 тыс. домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к «голубому топливу» для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В программу «Социальная газификация» вошли 3 105 населенных пунктов Московской области. Чтобы подвести газ до границ участка бесплатно, нужно подать заявку.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.