Строители Подмосковья восстанавливают мариупольский детский дом
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Специалисты из Московской области продолжают ремонтно-восстановительные работы здания реабилитационного центра в Левобережном районе Мариуполя. Строительный контроль на объекте проводят эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В ходе боевых действий детский дом пострадал от прямого попадания в крышу, что привело к обрушению части здания, также фасад был посечен осколочными попаданиями снарядов.
На данном этапе выполняются следующие работы:
- восстановление конструктива здания;
- ремонт кровли и фасада;
- установка новых дверных и оконных блоков;
- замена инженерных коммуникаций;
- внутренняя отделка помещений.
По завершении работ здесь будут жить и воспитываться порядка 60 дошкольников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.