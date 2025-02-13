Строители Подмосковья восстанавливают мариупольский детский дом

ЖКХ

Фото - © Министерство ЖКХ Московской области

Специалисты из Московской области продолжают ремонтно-восстановительные работы здания реабилитационного центра в Левобережном районе Мариуполя. Строительный контроль на объекте проводят эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе боевых действий детский дом пострадал от прямого попадания в крышу, что привело к обрушению части здания, также фасад был посечен осколочными попаданиями снарядов.

На данном этапе выполняются следующие работы:

  • восстановление конструктива здания;
  • ремонт кровли и фасада;
  • установка новых дверных и оконных блоков;
  • замена инженерных коммуникаций;
  • внутренняя отделка помещений.

По завершении работ здесь будут жить и воспитываться порядка 60 дошкольников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.