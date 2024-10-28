Старые бетонные опоры уличного освещения демонтируют в Лыткарине

сегодня в 17:45

На центральных улицах городского округа Лыкткарино продолжаются работы по демонтажу старых опор уличного освещения. Во вторник работы начнутся на улице Песчаной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация г. о. Лыткарино просит водителей и пешеходов быть более внимательными, а также автомобилистов отказаться от парковки автомобилей на данной улице.

Специализированной организацией осуществляется удаление старых столбов освещения и недействующих кабельных линий, а также перемонтаж воздушных линий электропередачи в случае необходимости.

В городе ведутся работы по замене опор освещения в рамках программы «Светлый город». Ранее данные работы были выполнены на улицах Комсомольская, Ленина, Песчаная и Октябрьская.

Также в 2024 году в округе выполнили работы по модернизации уличного освещения — в ходе комплексных работ была произведена замена 1595 светильников на фонарях городского уличного освещения.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.