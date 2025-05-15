Стартовали работы по реконструкции и ремонту дворов Серпухова на трех улицах, сообщили в пресс-службе округа.

14 мая приступили к комплексному благоустройству двора по адресам: ул. Ворошилова, д. 132, 134; ул. Центральная, д. 179–181; ул. Джона Рида, д. 8–8 Б.

Сейчас ведется демонтаж старого бордюрного камня и подготовка грунта под новое дорожное покрытие. В ближайшее время будут установлены новые бордюры, проведена фрезеровка и укладка асфальта, а также обустроены тротуары, парковочные зоны и внутридворовые проезды.

В рамках программы благоустройства на объекте запланировано: обновление асфальтового покрытия (проезды и тротуары); обустройство современного освещения и озеленение территории; установка новых лавочек и урн; замена 3 детских игровых площадок и 1 зоны воркаут.

Асфальтовые работы завершатся до 15 июля.

В этом году в округе запланирован ремонт 14 дворовых территорий, который закончится до 30 сентября.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.