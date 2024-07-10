Станислав Каторов проверил, как идет замена теплосетей в Видном

В рамках подготовки Ленинского городского округа к предстоящему осенне-зимнему сезону глава муниципалитета Станислав Каторов проверил ход работ по замене магистрального трубопровода отопительной системы на улице Советская в Видном, сообщили в пресс-службе главы.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы начали кампанию по замене всех коммуникаций с высоким износом. В этом году у нас 4 таких участка. На первом из них — на Советской улице в Видном — перекладка труб уже идет. Все контракты уже заключены, подрядчик — на объекте. Это серьезная работа: меняем магистральные трубы 400-го диаметра. Новые — будут в современной изоляции и прослужат не менее 30 лет», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Он уточнил, что на Советской улице замене подлежит большой участок теплосети протяженностью 400 метров. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, основные работы будут вести в ночное время. Завершить их планируют в начале августа.

Всего в этом году в Ленинском округе перекладывать устаревшие коммуникации будут на четырех участках общей протяженностью свыше 2 км: кроме улицы Советской работы выполнят на двух участках на проспекте Ленинского комсомола, а также на улице Ольховой в Видном. Завершить модернизацию планируют до 1 сентября.

«Программа по замене устаревших теплосетей и отслуживших котлов в котельных округа рассчитана на несколько лет. На нее будет выделено почти 6 млрд рублей. Отопительная система Ленинского округа — в хорошем состоянии, но важно проводить своевременное обслуживание и замену коммуникаций, чтобы полностью исключить любые аварийные ситуации», — подчеркнул Станислав Каторов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.