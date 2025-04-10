Стало известно, зачем в Новокузнецке спилят тысячи деревьев

В Новокузнецке в ближайшее время спилят около 3 тыс аварийных деревьев

5 апреля южная часть Кузбасса подверглась удару стихии, скорость ветра достигала 33 м/с. В Новокузнецке были сорваны крыши, повреждены балконы и баннеры. Один из местных жителей оказался в реанимации после падения дерева.

Накануне глава города Денис Ильин объявил о намерении городских властей избавиться от старых аварийных деревьев. Хотя он не связал напрямую данное решение с субботним ЧП, но подчеркнул, что необходимость принятия мер назревала давно и требует незамедлительного решения. По словам мэра, основу городского озеленения составляют тополя и вязы-карагачи, высаженные в 60-70-х годах прошлого века, многие из них находятся в аварийном состоянии.

По данным властей, в каждом районе города насчитывается значительное количество аварийных деревьев, а общее их число превышает 3000. Ильин распорядился составить список аварийных деревьев во дворах жилых домов и на территориях социальных учреждений для их последующего удаления.

Данное решение вызвало неоднозначную реакцию среди горожан и спровоцировало бурные обсуждения в социальных сетях. Часть населения поддерживает инициативу мэрии, считая, что падение дерева во время сильного ветра, который в Новокузнецке бывает часто, может нанести ущерб автомобилям и причинить вред здоровью людей.

Другие же выражают сожаление об утрате привычного ландшафта и критикуют власти за лишение промышленного города его «зеленых легких». Многие жители Новокузнецка задаются вопросом, почему деревья с пышными кронами, возраст которых около 50 лет, вдруг оказались «старичками».