Стало известно, в каких районах Подольска модернизируют коммуникации ЖКХ

В Подольске в текущем году в ходе модернизации инженерной инфраструктуры основной объем работ проведут в микрорайонах Южный и Северный. Также обновление коснется микрорайонов Шепчинки, Межшоссейный, Центральный и промзоны ПЭМЗ. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В округе системно обновляют инженерную инфраструктуру, чтобы обеспечить надежное тепло- и водоснабжение, водоотведение на десятилетия вперед. В рамках госпрограммы продолжают масштабную модернизацию теплового хозяйства. В текущем году капитально отремонтируют 15 котельных и почти 30 км сетей. Работы ведутся даже в отопительный период благодаря технологиям, позволяющим не отключать ресурс.

«Основной объем придется на микрорайоны Южный и Северный. Здесь обновим более 19 км внутриквартальных и 6 км магистральных трубопроводов. Увеличим мощность ключевых объектов на улицах Рощинской и Сосновой, закольцуем их с другими источниками тепла. Это позволит оперативно переключать подачу в случае аварий, без отключения домов», — сказал Артамонов.

В остальных частях округа в микрорайонах Шепчинки, Межшоссейном, Центральном, промзоне ПЭМЗ модернизируют еще 4 км сетей и 13 котельных. С 1 марта начнут замену оборудования объекта на улице Большой Серпуховской. Три новых котла изготовлены, их доставят до конца февраля.

Вместе с этим модернизируют 12 объектов водоснабжения и 11 водоотведения, всего почти 20 км сетей. Реализуют проекты по реконструкции водозаборных узлов, водоводов и очистных сооружений. Также разрабатывают схему строительства ливневой канализации. В текущем году выполнят ее устройство на одном из проблемных участков на пересечении улиц Победы и Подольских Курсантов.

Важным условием для всех подрядчиков явлется полное восстановление благоустройства после завершения работ. Особое внимание уделяют координации. Графики ремонта дорог с модернизации сетей согласовывают заранее, чтобы исключить ситуацию, когда после асфальтирования коммуникации снова вскрываются. Контроль за качеством осуществляют профильные службы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.