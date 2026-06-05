ИИ уже заменяет программистов: кого будут отрывать с руками через 5 лет

Классический программист, пишущий стандартный код, перестал быть дефицитной профессией — ИИ-инструменты быстро закрывают эту нишу, а будущее за специалистами на стыке ИТ и других областей, заявила председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

Выбор профессии сегодня сложнее, чем когда-либо: рынок труда меняется быстрее, чем длится обучение в большинстве вузов. Горизонт планирования — пять лет — означает, что выпускник 2026 года будет реально востребован на рынке труда только в 2031-м, и этот рынок будет заметно отличаться от нынешнего, отметила Горелкина.

По ее словам, самый недооцененный тренд — острая нехватка не айтишников, а линейного персонала. Однако спрос на ИТ-специалистов никуда не денется, но здесь важна конкретика. Устойчивый рост прогнозируется в потребности на системных аналитиков, экспертов по анализу данных, специалистов по ИИ и машинному обучению. По-прежнему будут нужны Frontend, Backend и Fullstack-разработчики, DevOps-инженеры, специалисты по информационной безопасности и облачным технологиям.

Но главное, подчеркивает эксперт, — наименее заменяемыми автоматизацией останутся профессии на стыке ИТ и других областей: инженер безопасности нейросетей, архитектор ПО, Solution-архитектор, специалист по внедрению ИИ в отраслевые процессы.

«Классический программист, пишущий стандартный код, — это уже не дефицитная профессия. ИИ-инструменты быстро закрывают эту нишу. Дефицитны те, кто умеет ставить задачи, контролировать качество и встраивать технологии в реальные бизнес-процессы», — заявила Горелкина.

Устойчиво растущий блок — медицина и смежные направления. Старение населения, развитие персонализированной медицины и биотехнологий формируют долгосрочный спрос на врачей всех специальностей, инженеров-биомедиков, специалистов по медицинским данным. В России отдельно прогнозируется спрос на специалистов по генетическим консультациям, разработчиков киберпротезов и имплантов. Классические инженерные специальности — прежде всего в оборонной промышленности, машиностроении и энергетике — также сохраняют высокий устойчивый спрос.

Под давлением автоматизации, по словам эксперта, оказываются бухгалтеры и операционисты, операторы колл-центров и секретари, наборщики данных и администраторы, а также часть юридических профессий — в части стандартных документов и договоров. Это не значит, что эти специальности исчезнут полностью, но количество рабочих мест в них сократится, а требования к оставшимся специалистам резко вырастут.

Будущее, резюмирует Горелкина, за гибридными компетенциями. Юрист с пониманием ИИ-инструментов, врач с навыками работы с медицинскими данными, инженер с цифровыми компетенциями — вот формула устойчивой карьеры на горизонте 5–10 лет. Выпускнику стоит выбирать не «модную профессию», а то направление, где его интерес и способности пересекаются с реальным рыночным дефицитом.