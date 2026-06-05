Электрик УК выставил счет москвичке на 9 тыс руб за замену лампочки в туалете

Жительница Москвы пожаловалась на сотрудника управляющей компании (УК), который выставил ей счет на 9 тыс. рублей за замену лампочки.

Москвичка рассказала, что в ее уборной перегорела лампочка. Ей не удалось самостоятельно найти подходящую лампу, поэтому девушка решила обратиться в УК. По телефону ей сообщили, что услуга по замене лампочки стоит от 700 рублей.

«Я еще уточнила, не дойдет ли стоимость до 10000₽, на что мне сказали уверено „НЕТ“», — пишет москвичка в соцсети Threads*.

Девушка утверждает, что около 10 утра к ней пришел электрик, заменил лампочку и запросил за свои услуги 9100 рублей. Счет шокировал владелицу квартиры.

*соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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