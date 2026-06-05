Зарплаты на Дальнем Востоке и в Арктике на 62% превышают средний показатель в РФ

В регионах Дальнего Востока и Арктики, участвующих в государственных инвестиционных инициативах, оплата труда работников на 62% выше общероссийского среднего уровня. Эту информацию 5 июня озвучил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает газета «Известия» .

Выступая в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он отметил, что масштабные проекты привлекают туда инвестиции и создают рабочие места, отличающиеся высокой эффективностью.

«У нас средняя зарплата в проектах с господдержкой на 62% выше, чем в среднем по стране. Выше зарплата, у людей больше денег остается на жилье, на жизнь. А жилье мы удешевили на Дальнем Востоке и в Арктике», — подчеркнул Чекунков.

Глава ведомства также обратил внимание на тот факт, что коэффициент семей с тремя и более детьми на Дальнем Востоке почти вдвое выше по сравнению с общероссийским уровнем, что является положительным фактором для социального развития страны. Помимо этого, появление трудоустройства с высоким уровнем дохода стимулирует миграцию граждан из других частей Российской Федерации в Дальневосточный федеральный округ и Арктическую зону.

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