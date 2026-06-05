Ефимов: число реализуемых проектов КРТ в Москве за год увеличилось почти вдвое

Число проектов комплексного развития территорий (КРТ), находящихся в стадии реализации, за год выросло почти вдвое — со 117 до 224, рассказал на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Программа КРТ является одним из ключевых градостроительных проектов, благодаря ей создаются новые зоны роста для бизнеса и популярные места для жителей столицы.

«За год количество проектов, находящихся в стадии реализации, увеличилось почти вдвое. В июне прошлого года их было 117, они включали в себя территорию общей площадью около 1,4 тыс. га. Сейчас правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 224 проекта общей площадью около 2 тыс. га. На участках планируется построить около 37,3 млн кв. м недвижимости, из которых 16,3 млн. кв. м придется на промышленные и общественно-деловые объекты. В результате будет создано свыше 415 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций оценивается примерно в 12,4 трлн рублей, а бюджетный эффект после завершения проектов — в 862 млрд рублей», — приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы слова Ефимова.

Редевелопмент проведут на участках, расположенных в 102 районах всех административных округов столицы. Непосредственно строительные работы развернуты на 9 площадках комплексного развития. Полностью завершена реализация первого в Москве проекта КРТ «Октябрьское Поле».

В департаменте градостроительной политики уточнили, что город привлекает инвесторов к реализации программы КРТ в том числе через открытые торги. Например, в этом году по итогам аукциона на право развития территории площадью 4,48 га в бывшей промзоне «Калошино» определили победителя, который построит здесь объекты промышленно-производственной инфраструктуры общей площадью 78,81 тыс. кв. м. В новом комплексе зданий смогут разместиться предприятия легкой и электронной промышленности, а также ювелирные, строительные и целлюлозно-бумажные заводы. Сейчас идут аукционы еще по восьми проектам.

Торги объявлены в отношении территорий КРТ, расположенных в районах Теплый Стан (ЮЗАО), Внуково (НАО), Марьино (ЮВАО), Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное (ЮАО), Перово (ВАО), Куркино и Северное Тушино (СЗАО) и Южное Бутово (ЮЗАО). Участие в них могут принять любые заинтересованные компании.

В Градостроительном комплексе столицы напомнили, что в рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань.